Nintendo Switch 2: Kann auch auf 90 % Ladung begrenzt werden

Die Konsole mit dem Akku – die Nintendo Switch 2 – kann bei der Aufladung auch auf 90 % begrenzt werden. Für die Langlebigkeit!

Über die Ladebegrenzung der Switch 2

Wie in der Nintendo Today-App hervorgehoben, wird Switch 2 in den Systemeinstellungen eine neue Option „Laden von etwa 90 % stoppen“ enthalten. Wie der Name schon sagt, verlangsamt diese Funktion die Ladegeschwindigkeit der Konsole, wenn sie sich 90 % nähert, und stoppt dann, sobald sie die Zahl erreicht. „Das Stoppen der Ladung bei etwa 90 % verringert die Alterserscheinungen der Batterie“, heißt es in der Erklärung von Nintendo, begleitet von einem Video, das die Ladefunktion in Aktion zeigt. Wir können das Video in Nintendo Today finden! App, oder es unten im folgenden BlueSky-Beitrag von Stealth40k ansehen.

Eine ähnliche Ladeeinstellung wird seit einigen Jahren in Smartphones angeboten, und Nintendo tut gut daran, hier nachzuziehen. Schließlich ist es immer schön zu hören, dass unsere neuen Konsolenbatterien etwas länger halten können. Abgesehen davon, dass die neue Ladeeinstellung in all ihrer batteriesparenden Pracht angezeigt wird, empfehlen wir, sich das untere Video mit dem Ton anzusehen, damit ihr euch die neuen Soundeffekte anhören könnt, die auf die Menüs angewendet werden. Es ist nichts Revolutionäres, aber das Einstellungssymbol einen neuen Zahnrad-Sound zu hören, hat mich für eine Sekunde überrascht.