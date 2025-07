Nintendo Switch 2: Grafisch tatsächlich so stark wie eine Xbox Series S

Das Team von Virtuos hat sich zur Technik der Nintendo Switch 2-Konsole geäußert. Die Aussagen sind klar, aber auch ein wenig überraschend!

Zur Nintendo Switch 2

Wenn es um die tatsächliche Leistung und Power der Nintendo Switch 2 geht, ist das Internet immer noch zwiegespalten. Aber die Entwickler-Teams, die tatsächlich damit arbeiten, sehen das differenzierter. Laut Eoin O’Grady, der technischer Direktor bei Black Shamrock (einem Virtuos-Studio und einer Tochtergesellschaft) ist, hängt die Antwort davon ab, welchen Aspekt der Hardware wir uns ansehen. Die Grafikeinheit, die GPU in der Switch 2 entspricht daher in etwa jener der Xbox Series S, kommt aber mit einigen zusätzlichen modernen Technologien. Bei der puren Rechenleistung, der CPU in der Konsole, liegt man dann wohl eher bei der PS4 Pro.

Aber: Da die meisten Spiele bei guter Optimierung eher GPU-abhängig als CPU-abhängig sind, hängt die Auswirkungen dieses Unterschieds weitgehend vom spezifischen Spiel und seiner Zielbildrate ab. Jedes Spiel, das mit 60 FPS auf der Serie S ausgeliefert wird, sollte problemlos auf die Nintendo Switch 2 portiert werden können. Ebenso sollte ein 30 FPS-Serie S-Spiel, das GPU-gebunden ist, auch gut portiert werden können. Spiele mit komplexer Physik, Animationen oder anderen CPU-intensiven Elementen können Optimierungen während der Portierung erfordern. Was haltet ihr von dieser Aussage – habt ihr schon damit gerechnet oder seid ihr baff?