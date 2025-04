Nintendo Switch 2: Game Chat-Feature lässt Spiele anderer mit Absicht ruckeln

Nintendo hat erklärt, warum die Bildschirmfreigabefunktion in Switch 2 Game Chat mit einer niedrigen Bildrate läuft. Eigentlich logisch!

Über Game Chat auf Switch 2

Alle, die die Game Chat-Funktion von Switch 2 nutzen, haben die Möglichkeit, eine Bildschirmfreigabefunktion zu aktivieren, die das, was auf ihrem Bildschirm ist, mit anderen Spielern teilt. Dies ermöglicht es allen zu sehen, was andere während eines Multiplayer-Spiels planen, oder den Spielern Ratschläge zu geben, wenn sie an einem bestimmten Punkt nicht weiterkommen. Alle können auch ihren Bildschirm teilen, auch wenn sie ein anderes Spiel spielen, was bedeutet, dass ein Spieler Mario Kart World spielen könnte, während sein Freund sein Donkey Kong Bananza-Gameplay darunter teilt. Die Fans haben jedoch festgestellt, dass das Game Chat-Material, das während des Nintendo Switch 2 Direct gezeigt wurde, das Filmmaterial anderer Spieler mit scheinbar 10 Bildern pro Sekunde zu zeigen schien, im Gegensatz zu den 30/60/120 Bildern pro Sekunde, die von Switch 2-Spielen unterstützt werden. In einem Interview erklärte der Hardware-Direktor von Nintendo Switch 2, Takuhiro Dohta, dass der Grund für die Bildschirmfreigabe von Game Chat mit niedriger Auflösung darin besteht, sicherzustellen, dass nicht zu viele Ressourcen der Konsole in eingewendet werden, was das Gameplay beeinträchtigen könnte.

„Offensichtlich soll der Chat gleichzeitig laufen und arbeiten und mit dem Spiel übereinstimmen, das Sie spielen“, erklärte Dohta. „Aber wir denken auch, dass es entscheidend ist, dass es dem Spiel, das gerade läuft, nicht im Weg steht. Und so wollten wir auf jeden Fall sicherstellen, dass das Ausführen von Game Chat neben dem Spiel nicht dazu führt, dass das Spielerlebnis oder die Qualität in irgendeiner Weise eingeschränkt wird. Der technische Direktor Tetsuya Sasaki fügte hinzu, dass die Bildrate sicherstellen soll, dass jeder die gleiche Erfahrung hat und dass genug Leistung für die Spiele selbst übrig bleibt. „Als Nintendo legen wir wirklich Wert darauf, sicherzustellen, dass jeder eine sehr gleichmäßige Erfahrung macht, wenn es um die Qualität des Services geht, den er erlebt“, erklärte er. „Und der andere Aspekt davon ist, dass wir sicherstellen wollen, dass genügend Leistung für die Spiele selbst reserviert ist. Und so haben wir einen kleineren Bereich, in dem wir herumspielen können, um sicherzustellen, dass all diese unterschiedlichen Aspekte in Dinge wie die Netzwerkverbindung passen. Und so sind wir innerhalb dieser Marge gelandet, in der wir arbeiten müssen, das ist eine gute, gleichmäßige Erfahrung, die wir bieten können.“