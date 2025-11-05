Nintendo Switch 2: Erfolgreichster Verkaufsstart einer Konsole bislang

Die phänomenale Startdynamik der Nintendo Switch 2 setzte sich bis heute fort, wobei bis Ende des dritten Quartals 10,36 Millionen Konsolen verkauft wurden.

Zuerst zur Vorgängerkonsole: Der lebenslange Verkauf von Nintendo Switch-Konsolen beläuft sich nun auf 154,01 Millionen Einheiten – Kopf an Kopf mit Nintendos meistverkaufter Konsole aller Zeiten, dem Nintendo DS (154,02 Millionen). Nintendo erwartet, im laufenden Geschäftsjahr weitere 2 Millionen Switch-Konsolen zu verkaufen, was die Konsole insgesamt wohl hinter der PlayStation 2 (160 Millionen) landen lässt. Aber dennoch ist das mächtig beeindruckend, genauso wie die 10,36 Millionen verkauften Nintendo Switch 2-Geräte zwischen dem Launch und Ende September 2025.

Gratulation, Nintendo Switch 2

Das ist mehr als die ursprüngliche Switch (4,7 Millionen), PlayStation 4 (7,5 Millionen) oder PlayStation 5 (7,8 Millionen), was die Nintendo Switch 2 bequem zur größten Konsoleneinführung aller Zeiten macht. Nintendo teilte die Verkaufszahlen als Teil seiner neuesten Finanzergebnisse am Dienstag mit. Als Reaktion auf die Zahlen erhöhte das Unternehmen seine Hardware-Prognose für das Geschäftsjahr (auf bis zu 19 Millionen Einheiten, kommend von 15 Millionen) und seinen Betriebsgewinn (um 15 % auf rund 2,4 Milliarden US-Dollar). Das Unternehmen sagte, dass seine überarbeitete Prognose die aktuellen US-Zollmaßnahmen berücksichtigt und die ab Ende September 2025 in Kraft geltenden Zollsätze verwendet. Seit der Markteinführung am 5. Juni wurden 35 % der Verkäufe der Nintendo Switch 2 (3,68 Millionen) in Amerika und 22,6 % in Japan (2,35 Millionen) erzielt. Wenn die Hardwareverkäufe von Switch 2 Nintendos Ziel für das erste Jahr (19 Millionen) erreichen, wird die Konsole deutlich vor der ursprünglichen Switch (14,87 Millionen), PS4 (13,5 Millionen) und PS5 (13,4 Millionen) im gleichen Zeitraum liegen. Das hätte das Unternehmen aber auch mit der ersten Prognose mit knapp 15 Millionen erreicht – und das trotz Preiserhöhung wegen der neuen Technik!

„Der Verkauf von über 10 Millionen Einheiten in nur der ersten Hälfte des Geschäftsjahres war eine große Überraschung, die die Markterwartungen bei weitem übertraf“, sagte Toyo Securities-Analyst Hideki Yasuda gegenüber Bloomberg. „Da die Verkäufe in der zweiten Jahreshälfte – einschließlich des Weihnachtsquartals – fast nie unter die der ersten Hälfte fallen, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Nintendo wieder nach oben revidieren wird.“ Nintendos Verkauf von dedizierten Videospielplattformen (einschließlich Switch Online, Downloads, amiibo und Zubehör) sind dank der Einführung von Switch 2 und des höheren Stückpreises gegenüber dem Vorjahr um 119 % gestiegen. Games-seitig wurde der Switch 2-Starttitel Mario Kart World weitere 4 Millionen Mal verkauft, was die Gesamtsumme auf 9,57 Millionen erhöht. World verkauft sich doppelt so schnell wie sein meistverkaufter Vorgänger Mario Kart 8 Deluxe und ist der größte Start der Mario Kart-Serie aller Zeiten. Insgesamt bedeutet bedeutet das, dass 92,37 % der Konsolen Mario Kart World drauf haben – unfassbhar. Donkey Kong Bananza, das im Juli veröffentlicht wurde, wurde in dieser Zeit in 3,49 Millionen Einheiten verkauft, und Mario Party Jamboree Switch 2 Edition kam auf respektable 1,16 Millionen Einheiten. Läuft!