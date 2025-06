Nintendo Switch 2: Eine Mega-Liste aller besser laufenden Switch-Games

Nintendo Switch 2-Fans haben eine Liste von Original-Switch-Spielen zusammengestellt, die auf Switch 2 besser laufen.

Switch 2 ist einfach besser

Diese Liste, die auf dem offiziellen Nintendo Switch reddit vom Benutzer wtfimdoingwithmylife veröffentlicht wurde, ist eine umfangreiche Liste von getesteten Spielen. Sie umfasst sowohl die offiziellen Bemerkungen als auch Meldungen der Community, die ihre eigenen Erfahrungen in den Kommentaren vermerkt hat. Zum jetzigen Zeitpunkt enthält die Liste an die 150 Spiele. Neben diesen Einträgen steht, ob diese Spiele Switch 2-Patches erhalten haben oder nicht, sowie FPS, Auflösung und Ladezeiten sowohl gedockt als auch im Handheld-Modus. Die Nintendo Switch 2 ist unter der Haube interessant. Zu den technischen Daten gehören eine 8-fache ARM Cortex A78C-CPU, DLSS-Unterstützung und 12 GB LPDDR5X-Speicher. Ein großer Sprung über das hinaus, was der ursprüngliche Switch zu bieten hatte, und die Quelle dieser Berichte über verbesserte Leistung.

Aufgrund der stärkeren Hardware der Switch 2 ist es erwähnenswert, dass selbst ungepatchte Spiele aufgrund des Leistungsunterschieds zwischen der Switch und der Switch 2 reichlich Leistungsverbesserungen verzeichnet haben. Etwa Dragon’s Dogma: Dark Arisen – laut Liste ist dieses ungepatchte Spiel auf 30 fps gedeckelt, bleibt aber stabil bei dieser Framerate. Auch die Ladezeiten sind kürzer, wenn sie auf der Switch 2 gespielt werden. Das bedeutet, dass viele ältere Spiele, die Schwierigkeiten hatten, auf dem Switch gut zu laufen, jetzt ein neues Leben bekommen. Ein Beispiel für ein Spiel, das zwar großartig war, aber auf der Switch schlecht lief, war Hyrule Warriors: Age of Calamity, ein Musou-Spin-off, es hält sich jetzt auch ohne Patch flüssig auf 30 fps. Wer also noch einen Pile of Shame bei Switch-Spielen hat, erhält die Gelegenheit, die beste Version davon auf der Nintendo Switch 2 zu spielen – mit angenehmeren Joy-Con 2-Controllern!