Nintendo Switch 2: Displayschutzfolie unbedingt oben belassen!

Wer sich diese Woche (so wie ich) eine Nintendo Switch 2 sichert, sollte dem Drang widerstehen, die Folie abzuziehen.

Denn eigentlich handelt es sich dabei um eine „Filmschicht, die verhindert, dass sich Fragmente im Schadensfall zerstreuen“, und das europäische Sicherheitshandbuch der Switch 2 warnt ausdrücklich davor, sie abzuziehen. Dieser Ratschlag mag manchen bekannt vorkommen, da die Konsole mit OLED-Bildschirm eine ähnliche Anti-Streuungs-Schicht mit derselben Warnung hatte. In beiden Fällen besteht das Ziel darin, die Ausbreitung von Glassplittern zu minimieren, wenn der Bildschirm bei einem Fall beschädigt bis zertrümmert wird. Faltbare Telefone werden auch häufig mit schützenden Anti-Scratch-Folien geliefert, die nicht entfernt werden dürfen, was berüchtigterweise Probleme verursachte, als die ersten Galaxy Fold-Testpersonen genau das taten.

Die neuen Joy-Con 2-Controller erhalten in diesem Dokument wiederum ihre ganz eigenen Warnungen. Es gibt die übliche Vorsicht bei der Verwendung von Handgelenksschlaufen, um zu vermeiden, dass ein Joy-Con 2 in euren teuren Fernseher geworfen wird, aber das Dokument warnt auch davor, Aufkleber über die Schultertasten der Controller zu kleben, was die Magnete behindern könnte, die zur Befestigung an der Konsole verwendet werden. Nintendo empfiehlt auch, ein Mauspad zu verwenden, wenn wir den neuen Maussteuerungsmodus verwenden, um zu vermeiden, dass die Oberfläche, auf der wir spielen, zerkratzt wird. Ihr seht schon, diese Dokumente sind schon sehr weit gefasst – wohl, um auch den diesbezüglichen amerikanischen Standards zu genügen. Freuen wir uns auf den Launch!