Nintendo Switch 2: Die Joy-Con 2-Controller sind stärker und können laut werden

Wer jemals einen Joy-Con von der Nintendo Switch verloren hat, kennt die Funktion „Nach Controller suchen“. Das wird noch besser!

Joy-Con 2 suchen auf Switch 2

Mit diesem Menü in den „Controller“-Einstellungen können wir einen gekoppelten Controller auswählen, von dem wir wissen, dass er sich irgendwo im Raum befindet. Die Einstellung lässt ihn ordentlich vibrieren, damit wir ihn in einer Tasche, auf der Rückseite des Sofas oder sonstwo wieder finden können. Die Switch 2 bietet eine ähnliche Funktion, aber mit der Einführung von HD Rumble 2 ist die Aufspüren der Controller noch einfacher. Das liegt daran, dass der neue Joy-Con jetzt Sound mit einer ziemlich beeindruckenden Lautstärke ausgeben kann, alles durch die Magie der Vibrationen. Wie in einem kürzlich veröffentlichten Beitrag auf Nintendo Today! App (und von @Stealth40k via BlueSky geteilt), scheinen die Tonausgabefunktionen der Joy-Con 2 einen erheblichen Anstieg im Vergleich zu den Vorgängermodellen bekommen zu haben. In der folgenden „Suche nach Controllern“-Show scheint HD Rumble 2 jetzt in der Lage zu sein, laut genug Pieptöne zu senden, dass kein Controller lange verborgen bleibt.

Das klingt fast schon wie ein klassischer Wecker! Natürlich ist dies nicht das erste Mal, dass wir HD Rumble für musikalische Zwecke eingesetzt gesehen haben. In Super Mario Bros. Wonder beispielsweise wurden manche Musiknoten perfekt von den Controllern intoniert, aber niemals so laut. Grundsätzlich ist das eine sehr gute Sache, wenn das funktioniert: Eine Nachricht auf der offiziellen Nintendo-Website teilte uns zuvor mit, dass der HD-Rumble der neuen Konsole nicht so laut sein wird wie auf Switch 1, aber das trifft anscheinend nicht auf dieses Feature zu – macht völlig Sinn! Es dauert nur noch zwei Wochen, bis wir uns selbst von der neuen Nintendo Switch 2-Konsole überzeugen dürfen. Neue Controller, neue Power, ein neues Dock und auch ein neuer Preis macht die Konsole zu einem begehrten Objekt im Jahre 2025. Vielleicht überrascht es die Gaming-Welt nicht mehr so ganz wie damals, aber dennoch: Ich freue mich schon darauf. Und ihr?