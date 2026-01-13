Nintendo Switch 2: DBrand bringt Skins für die neuen Joy-Cons 2

Das Peripherieunternehmen DBrand hat ein Produkt angekündigt, das das Problem der neu angekündigten Nintendo Switch 2 Joy-Cons „behebt“.

Über die DBrand-Skins

Die ersten Controller-Farbvarianten von Switch 2 wurden am Donnerstag angekündigt und bieten lila und hellgrüne Versionen der Joy-Con-Controller. Viele auf Social Media kritisierten jedoch die Tatsache, dass die Farben nur auf kleine Teile der Controller angewendet werden. Wenn die Controller mit der Switch 2-Konsole verbunden sind, bemerkt man die einzigen Unterschiede zwischen den Farbvarianten unter den analogen Sticks. Nur, wenn ihr sie von der Konsole abnehmt, ist die Farbe an der Innenseite. Die freimütige Peripherieunternehmen DBrand verschwendete keine Zeit damit, eine Lösung für das Problem anzukündigen, und kündigte nur wenige Stunden nach Nintendos eigener Ankündigung ein Paar farblich abgestimmter Skins an.

„Nintendo hat beschlossen, neue Switch 2 Joy-Con-Farbvarianten zu veröffentlichen, entschied sich aber erneut dafür, die Farbe nur dezent unter den Daumensticks zu zeigen“, schrieb das Unternehmen. „Natürlich haben wir diese lila und grünen Akzente sorgfältig farblich abgestimmt und auf die gesamte Oberfläche des Joy-Con aufgetragen. Wie üblich tut dbrand, was Nintendo nicht tut.“ Die farblich abgestimmten lila und grünen Häute der Nintendo Switch 2 Joy-Con können jetzt auf der Website von DBrand für 20 US-Dollar vorbestellt werden. Nintendos offizielle Controller in Hellviolett und Hellgrün werden am 12. Februar veröffentlicht und kosten 89,99 Euro für ein Paar. Was sagt ihr dazu, werdet ihr euch so etwas holen?