Nintendo Store ist nun auf Mobilgeräten verfügbar

Willkommen im Jahr 2025! Nintendo hat nun (endlich) einen digitalen Store für Smartphones konzipiert – natürlich für Android– und auch für iOS-Geräte.

Nintendo hat sich in den letzten Jahren etwas mehr auf mobile Apps konzentriert, nachdem es Nintendo Today veröffentlicht hat! und Nintendo Music (ganz zu schweigen von Spielen wie Fire Emblem Shadows). Der neueste ist der Nintendo Store, der ab sofort erhältlich ist. Dies ist eine Neuinterpretation der My Nintendo-App, die das Unternehmen 2020 in Japan vorgestellt hat. Wir können die App verwenden, um Konsolen, physische und digitale Spiele, Zubehör und Merchandise zu durchsuchen. Um einen Kauf abzuschließen, müssen wir auf die Produktseite in einem In-App-Browser tippen. Aber auch Codes lassen sich nun endlich aus der Ferne einlösen, ohne die Konsole zu bemühen.

Nintendo sagt, dass die App uns über Neuigkeiten über Spiele, Veranstaltungen und mehr auf dem Laufenden halten wird. Sie kann uns auch benachrichtigen, wenn Artikel auf unserer Wunschliste günstiger oder abverkauft werden. Wenn wir einen physischen Nintendo Store oder eine Veranstaltung besuchen, können wir die App verwenden, um einzuchecken und Belohnungen zu erhalten. Es gibt hier eine weitere faszinierende Funktion: eine Möglichkeit, eure Spielzeit für jedes Spiel auf Nintendos letzten Konsolen anzuzeigen, einschließlich der 3DS und der Wii U. Ihr müsst nur eure Nintendo Network ID mit eurem Nintendo-Konto verknüpfen, um eure Wii U- und 3DS-Daten anzuzeigen, aber die Spielaktivität auf diesen Systemen nach dem 8. Februar 2020 wird nicht berücksichtigt.