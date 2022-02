Nintendo schließt Wii U & 3DS-Shops ab März 2023, Countdown läuft bereits

Nintendo wird ab 2023 die Shops für die alten Konsolen schließen. Wenn ihr also noch weiterhin mit den Geräten spielen wollt, solltet ihr aktiv werden – lest hier mehr!

Bye, bye, Wii U- und 3DS-Shop

In einem englischen Beitrag mit dem Titel “Wii U & Nintendo 3DS eShop Discontinuation” kündigte Nintendo an, dass im März 2023 die Online-Shops für beide Systeme den Betrieb einstellen werden.

Aber tatsächlich wird der Countdown schon viel früher beginnen:

– Ab dem 23. Mai 2022 wird es nicht mehr möglich sein, eine Kreditkarte zu verwenden, um Geld zu einem Konto im Nintendo eShop auf Wii U oder der Nintendo 3DS-Systemfamilie hinzuzufügen.

– Ab dem 29. August 2022 wird es nicht mehr möglich sein, eine Nintendo eShop Card zu verwenden, um Geld zu einem Konto im Nintendo eShop auf Wii U oder der Nintendo 3DS-Systemfamilie hinzuzufügen. Es wird jedoch noch möglich sein, Download-Codes bis Ende März 2023 einzulösen.

In Bezug auf Fans, die noch Spiele spielen und genießen, die sie bereits besitzen, sagt Nintendo: Auch nach Ende März 2023 und auf absehbare Zeit wird es immer noch möglich sein, Spiele und DLC erneut herunterzuladen, Software-Updates zu erhalten und Online-Spiele auf Wii U und der Nintendo 3DS-Systemfamilie zu genießen. All dies ist aber in Wahrheit wenig schockierend. Der Nintendo 3DS wird in diesem Jahr schon elf Jahre alt und die Wii U zehn Jahre alt, so dass digitale Ladenschließungen früher oder später zu erwarten sind. Nintendo selbst begründet dies einfach, dass immer weniger Menschen die Shops nutzen – mal sehen, ob jetzt nochmal ein Run auf die eShops ausgelöst wird!