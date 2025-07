Nintendo kündigt Animal Crossing: New Horizons-Crocs für euren Garten an

Nintendo hat bekannt gegeben, dass es mit Crocs kooperiert, um eine spezielle Serie zum Thema Animal Crossing: New Horizons herauszubringen.

Zu den Animal Crossing-Crocs

Diese neue Kollektion wird nächsten Monat am 26. August 2025 in den USA auf den Markt kommen und wird sowohl Schuhe für Erwachsene als auch für Kinder enthalten, die von der “ üppigen, natürlichen Umgebung des Spiels“ inspiriert sind und das Land mit dem Meer verbinden. Hier sind einige Aussagen von Nintendo zu dieser neuesten Zusammenarbeit: „Diese neue Kollektion enthält Elemente, die von der üppigen, natürlichen Umgebung des Spiels inspiriert sind. Von dem Grünton, der das Land darstellt, bis hin zur Sohle und dem vom Meer inspirierten Riemen, sehen Sie, ob Sie alle Animal Crossing-Momente im Design des Schuhs entdecken können. Die Kollektion enthält den ‚Animal Crossing Platform Clog‘ für Erwachsene und den ‚Animal Crossing Classic Clog‘ für Kinder, was sie perfekt für Fans und Familien jeden Alters macht. Wenn sich Gelegenheiten für Reisen und lustige Ausflüge ergeben, lassen Sie sich von diesen Crocs in eine entspannende, von Natur erfüllte Welt mit Ihren Lieblingscharakteren direkt zu Ihren Füßen einsteigen.“

Darüber hinaus wird die Sammlung „Jibbitz“ enthalten – Charms, die auf Charakteren wie Tom Nook und K.K. Slider, den Häusern aus dem Spiel und sogar einem Apfelbaum basieren. Diese Schuhe kosten 69,99 Euro in Erwachsenengrößen und 54,99 Euro für Kinder, mit einem 5er-Pack Charms zum Preis von 16,99 Euro und individuellen Gesichtern für 4,99 Euro pro Stück. Wir können den Crocs- und Jibbitz-Charm im Online-Shop von Crocs, seinen Einzelhandelsgeschäften, Partnergeschäften und anderen autorisierten Crocs-Händlern kaufen. Mal sehen, wann es im deutschen Raum so weit sein wird – es gibt ja auch bereits Pokémon-Crocs bei uns zu erstehen!