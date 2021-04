Nintendo Indie World Showcase: Road 96 für Switch angekündigt

Road 96 ist ein prozedurales Erzählabenteuer, in dem ihr einem Land am Rande des Zusammenbruchs entkommen und die Grenze erreichen müsst, die Tausende von Kilometern entfernt in den Bergen liegt. Während jeder Fahrt zur Grenze stehen euch dutzende Entscheidungen zur Verfügung, bezüglich der Reisemöglichkeiten, der Interaktionen mit den EinwohnerInnen. Alle Entscheidungen, die ihr trefft, ändern eure Erfahrung, schließen Optionen und öffnen andere. Deine Entscheidungen sind wichtig, denn sie enthüllen mehr von den Geschichten und Geheimnissen der unruhigen Vergangenheit dieser Nation.

