Nintendo Indie World Showcase: Hades für den Herbst angekündigt

A god-like Rogue-like

Zumindest behauptet das Supergiant Games über den Dungeoncrawler, in dem man sich dem Gott des Todes widersetzt und durch die Dungeons der Unterwelt zurück in die Welt der Lebenden kämpft. Um sich den Horden an Monstern nicht alleine stellen zu müssen, verbündet man sich mit anderen griechischen Göttern und mythologischen Figuren. Noch mehr als Transistor und Bastion legt Hades starken Fokus auf die Charaktere und deren Story, die man im Laufe des stets neuen Abenteuers kennenlernt.

Darüber hinaus zeichnet sich Hades durch den roguelike Ansatz durch besondere Wiederspielbarkeit aus – ein perfekter Match für Nintendo’s Hybridkonsole. Außerdem: Erneut beeindruckt Hades mit besonders coolem Comic-Artstyle, der auch im Announcement Trailer an die äußerst erfolgreiche Netflix Castlevania Serie erinnert.

(c) Supergiant Games

Nachdem Hades bereits in der Steam Early Access Version viele Fans gefunden hat, bietet Supergiant Games auch eine Cross-Save Funktion, mit der man den Spielstand vom PC (nach Erwerben der Switch Version) auf die Konsole übertragen und dort weiterspielen kann.

Wir können es kaum erwarten, ab Herbst die griechische Unterwelt auf der Nintendo Switch zu erkunden.