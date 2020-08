Nintendo Indie World Showcase: Doppelt hält besser – Untitled Goose Game Multiplayer angekündigt

Ab dem 23. September heißt es doppelt so viele Gänse – doppelt so viel Ärger auf Nintendo Switch, PlayStation 4 und Steam.

Was ist besser als Gans mit nichts als Unfug im Sinn? Richtig! Zwei Spieler mit nichts als Unsinn im Sinn, die in den Rollen von zwei Gänsen die charmante minimalistische Spielwelt von Untitled Goose Game unsicher machen. Als Abschlussüberraschung des aktuellsten Nintendo Indie World Showcases wurde ein Multiplayer Modus für den Überraschungserfolg aus dem Jahr 2019 angekündigt.

Gans normaler Wahnsinn – jetzt auch zu zweit

2019 landete Entwickler House House mit dem Untitled Goose Game einen Überraschungshit und eroberte nicht nur zahlreiche Spielerherzen, sondern auch mehrere Auszeichnungen. Die minimalistische charmante Spielwelt im Flat-Design ist der Spielplatz einer Gans, deren einziges Ziel Unheil zu stiften ist. Nun, eigentlich ist das Ziel des Spiels verschiedene Puzzles zu lösen, so eine quasi Einkaufsliste an Missetaten zu vollfüllen und nebenbei den Weg in den nächsten Bereich des britisch anmutenden Dörfchens zu gelangen. Selbstverständlich nur, um dort neue Streiche zu planen.

(c) House House

Auch wenn der Ankündigungstrailer leider keine neuen Level-Bereiche zeigt, sind wir uns sicher, dass zwei schurkische Gänse mehr Spaß als Eine machen. Ab 23. September geht das doppelte Unheil auf Nintendo Switch, PlayStation 4 und Steam los.