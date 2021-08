Nintendo Indie World: Alle Games in der Übersicht

Mit einer Hommage an Jet Set Radio bringt Entwickler Team Reptile 2022 zeitexklusiv Bomb Rush Cyberfunk auf den Markt. In dem Singleplayergame müsst ihr per eleganter Slides, Sprünge und Boosts euer Revier für euch markieren und vor den Gesetzeshütern verteidigen. Der funkige Titel wird mit der Musik von Hideki Naganuma unterstützt, der auch bei der Vorlage Jet Set Radio die Musik beisteuerte.

Die vergangene Nintendo Indie World zeigte insgesamt 19 Switch-Titel, die ihr in Zukunft oder sogar schon heute spielen könnt. Hier alle Spiele in der Übersicht.

Eastward

Wir bleiben bei coolen Looks, aber das Spiel Eastward geht in eine ganz andere Richtung als Bomb Rush Cyberfunk. Die verfallene Welt, die das Studio Chucklefish hier kreiert, zeigt eine Gesellschaft, die kurz vor dem Abgrund steht und die menschliche Bevölkerung auf ein Allzeit Minimum zusammenschrumpfen hat lassen. Entkommt in Eastward den tyrannischen Fängen der unterirdischen Welt von Potcrock Isle und begleitet ein ungleiches Paar auf seiner abenteuerlichen Reise an die Oberfläche.