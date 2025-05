Nintendo Direct – pünktlich zum Erscheinungstermin der Switch 2?

Nintendo wird einen Nintendo Direct-Livestream rund um den Start von Nintendo Switch 2 am 5. Juni abhalten, so wird es behauptet.

Zur neuen Nintendo Direct

Das kommt vom Journalisten Pedro Henrique Lutti Lippe, der die Behauptung während eines Live-Streams an diesem Wochenende aufgestellt hat. Lippe hat zuvor genaue Informationen über Nintendos Pläne geteilt. Oberflächlich betrachtet sieht ein Nintendo Direct im Juni nach einer sehr sicheren Wette aus. Nintendo hat jedes Jahr eine Nintendo Direct abgehalten, seit es die Wii U langsam zu Grabe trug und sich auf die Ankündigung von Nintendo Switch vorbereitete. Diese haben sich meist in Form von „vollständigen“ Nintendo Directs ergeben, die sich auf neue Ankündigungen über mehrere Titel erstrecken, aber gelegentlich werden Directs gehalten, um sich auf einzelne Titel wie Smash Bros. Ultimate oder ein neues Pokémon-Game zu konzentrieren.

Nintendo hat in diesem Jahr bereits mehrere Directs abgehalten, die erste Ankündigung von Details zu Nintendo Switch 2, einem Live-Stream, der Mario Kart World gewidmet ist, und einem weiteren, der sich auf die ursprünglichen Switch konzentriert hatte. Die erste Juni Direct für die originale Switch konzentrierte sich hauptsächlich auf zuvor angekündigte Titel, darunter Nintendos großen Weihnachtstitel Super Mario Odyssey. Ein neues Nintendo Direct würde dem Unternehmen die Möglichkeit geben, ähnliche Updates für seine kommenden Switch 2-Spiele anzubieten. Donkey Kong: Bananza wird im Juli veröffentlicht, Drag X Drive wird auch diesen Sommer erwartet. Nintendo Switch 2-Versionen von Pokémon Legends Z-A und Metroid Prime 4: Beyond kommen auch in diesem Jahr, allerdings noch ohne bestätigte Veröffentlichungsdaten.