Nintendo Direct für Switch 2 am 5. Februar 2026 geplant

Nintendo wird Berichten zufolge am 5. Februar eine Nintendo Direct ausstrahlen, die Spielen von Drittanbietern gewidmet ist.

Zur Februar-Nintendo Direct

Das kommt von NatetheHate und GameXplain, die behaupten, dass am Donnerstag, den 5. Februar, ein Nintendo Partner Direct stattfinden wird. Dies entspricht dem, was wir schon bislang aus der Industrie mitbekommen haben. Eine Partner Direct ist Nintendos digitales Schaufenster für Titel von Drittanbietern, die auf Nintendo Switch und Switch 2 erscheinen sollen, anstatt für Spiele, die Nintendo derzeit in seinen eigenen Studios entwickelt hat.

Nintendo veranstaltete letzten Juli ein Partner Direct, bei dem Final Fantasy Tactics, Monster Hunter Stories 3, Hyrule Warriors: Age of Prisonment, Star Wars Outlaws, Octopath Traveler 0 und mehr vorgestellt wurden. Da die Nintendo Switch 2-Konsole in die zweite Hälfte ihres ersten Jahres eintritt, wird es voraussichtlich rund gehen. Bereits bestätigt sind Elden Ring, 007: First Light, Indiana Jones und der Große Kreis und The Duskbloods von FromSoftware.