Nintendo Direct Februar: MLB: The Show 22 für 4.5.2022 angekündigt

Gute Nachrichten für Baseball-Fans hielt Nintendo im Rahmen der Nintendo Direct Februar bereit – die bestens bekannte Baseball-Reihe MLB The Show feiert mit MLB The Show 22 Anfang April ihr Switch-Debüt. Wenn ihr euch jetzt fragt, was das Spiel so zu bieten hat, haben wir hier eine kurze Zusammenfassung der enthaltenen Features.

MLB The Show 22 Switch-Features im Überblick:

Erstellt und spielt mit verschiedenen Baseballspielern, fernab deiner persönlichen „Road to the Show“-Rollenspielerfahrung, und passt euren Baseballspieler euren Vorstellungen entsprechend an, um so euren Spieler-Fortschritt voranzubringen.

Diamond Dynasty ist zurück und besser als je zuvor! Spielt, sammelt und baut eine Fantasy-Kartensammlung aus und erweckt sie auf dem Spielfeld zum Leben. Probiert den neuen Modus „Mini Seasons“ aus, in dem jede Saison neue Herausforderungen mit sich bringt, während ihr gegen eine neue Gruppe von Konkurrenten antretet

Tretet gegen eure Freund:innen in plattformübergreifendem Spielen an. Mit dem plattformübergreifenden Fortschritt könnt ihr euren Fortschritt fortsetzen und Inhalte auf anderen Konsolenplattformen erwerben und nutzen.

Tretet ihr zum ersten Mal an die Plate? Passt euer Spielerlebnis mit Hilfe von verschiedenen Spielstilen und zwei neuen Schwierigkeitsstufen an, um den Einstieg in die Grundlagen zu erleichtern.

Die neuen Intro-Präsentationen bieten das bisher realistischste Stadionerlebnis.

Spielt „March to October“ auf eure Art und Weise, mit aktualisierten Modus-Tools, um eigene Uniformen, Logos und erstellte Stadien zu verwenden.

Realisiert den Traum-Baseball-Matchups mit neuen Legenden, die das Spielfeld betreten.

Ab 5. April dürfen die Nintendo Switch-Fans den Baseballschläger schwingen. Vorbestellungen sind kurz nach der Nintendo Direct-Präsentation im Nintendo eShop möglich.