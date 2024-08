Nintendo Direct der anderen Art: Mehr zum Nintendo-Museum

Nintendo wird morgen einen Live-Stream abhalten, der sich auf sein bevorstehendes Nintendo Museum in Kyoto, Japan, konzentriert.

Über die Nintendo Direct

Es heißt: Begleitet uns morgen bei einer Tour durchs #NintendoMuseum, das im Herbst 2024 in Kyoto, Japan eröffnet wird! Die Nintendo Museum Direct-Präsentation dauert ca. 10 Minuten. #NintendoDirect Am 20. Aug. um 09:00 Uhr liegt das Video hier zum Abruf bereit: https://ntdo.com/6019f6OLc Wäre das etwas für euch, was euch interessiert?