Nintendo bringt Joy-Con 2-Controller in Hellviolett und Hellgrün

Nintendo hat den ersten Satz Joy-Con 2-Controller mit einer brandneuen Farbgebung angekündigt – mit einem Haken!

Die Joy-Con 2 Hellviolett (L) / Hellgrün (R) Controller werden am 12. Februar so wie Mario Tennis Fever veröffentlicht. Die Controller, die das erste Mal darstellen, dass das Nintendo Switch 2-System von den standardmäßigen hellblauen und orangefarbenen Joy-Con 2s abgewichen ist, werden natürlich mit passenden Armbändern geliefert. Derzeit sind keine Preisinformationen verfügbar, aber ein Standard-Set von Joy-Con 2-Controllern kostet derzeit 89,99 Euro. Während für die ursprüngliche Nintendo Switch einige Joy-Con-Controller in limitierter Auflage aufgrund der begrenzten Natur des Artikels unterschiedliche Preise erhalten würden, kosteten die Standardfarbvariationen in der Regel etwa den gleichen Preis wie die Originale. Es ist erwähnenswert, dass beim Ersetzen der ursprünglichen Joy-Con 2s durch Farbvarianten die hellblauen und orangefarbenen Streifen auf der Innenseite links bzw. rechts der Konsole erhalten bleiben. Es ist derzeit nicht bekannt, ob Nintendo eine Methode anbieten wird, um diese zu ersetzen, damit sie zu den neuen Farben passen. Diese Streifen sind nicht sichtbar, wenn die Joy-Cons angebracht sind.

Es ist nicht nur der Preis, der die Fans dazu anregen könnte, weiterhin die mitgelieferten Joy-Con 2 zu nutzen, die sie drahtlos herumliegen haben. Im Gegensatz zum Switch haben die Joy-Con 2 nämlich nur einen Farbtupfer im Inneren des Controllers. Es ist eine Designentscheidung, die dem neuen Joy-Con ein schlankes, modernes Gefühl verleiht. Es klärt auch einen kleinen, aber unerwarteten Mangel für den Switch 2 auf: Andere Controller-Farben werden kaum sichtbar sein, wenn die Joy-Con 2 an der eigentlichen Hardware befestigt sind. Anstatt die Switch 2 lautstark in skurrilen Farben zu schmücken, müssen sich die Fans damit zufrieden geben, nur einen minimalen Tupfer der neuen Farbgebung zu sehen, wenn die Konsole angedockt gespielt wird. Seit seiner Veröffentlichung im Juni 2025 bekam die Nintendo Switch 2 mehrere Spielepakete, darunter die für Mario Kart World bei der Markteinführung und Pokémon-Legenden: Z-A später im Jahr 2025. Nintendo hat jedoch noch keine kosmetischen Variationen für das System angekündigt. Die Original-Switch bekam bis zum Schluss eine Riesen-Anzahl an Farben…