Nintendo bringt Firmware-Update 20.0.0 für Switch und Switch 2-Konsolen

Nintendo hat ein großes Firmware-Update für Nintendo Switch veröffentlicht, das neue Funktionen für den bevorstehenden Switch 2-Konsolen-Start hinzufügt.

Über die neue Switch-Version

Die Firmware 20.0.0 ist jetzt für alle zum Download verfügbar und fügt unter anderem das neue Virtual Game Card-System hinzu, mit dem wir digitale Spiele an Freunde ausleihen können. Das Switch-Update fügt auch Game Share hinzu, das es Benutzern ermöglicht, Spiele drahtlos mit anderen Switch-Besitzern in der Nähe zu teilen, damit sie dasselbe Spiel zusammen spielen können. In Vorbereitung auf den Start der Switch 2 am 5. Juni hat Nintendo die Möglichkeit hinzugefügt, Systemeinstellungen von der ursprünglichen Konsole auf ihren Nachfolger über das Systemmenü zu übertragen. Schließlich nimmt Update 20.0.0 einige visuelle Änderungen vor, wie z. B. die Farben des Nintendo eShop- und Nintendo Switch News-Symbols im Startmenü.

Die Switch 2-Konsole und der Starttitel Mario Kart World werden beide am 5. Juni veröffentlicht. Anfang dieses Monats teilte ein Mario Kart World Direct weitere Informationen über das bevorstehende Startspiel mit, einschließlich einiger seiner neuen Kurse, Gegenstände, Charaktere und Outfits. Nintendo hat kürzlich sein Switch 2-Marketing in vielen Gebieten gestartet. Insbesondere begann es, neben der Straßenwerbung auch mehrere Fernsehspots in Japan auszustrahlen. Gleichzeitig gab es schon die Möglichkeit, an sogenannten Nintendo Switch 2 Experiences (wir berichteten) teilzunehmen. So oder so, es geht heiß her im Nintendoland – hier folgen nun die Details zum neuen Update für die aktuell beliebteste Nintendo-Konsole!

Nintendo Switch Update 20.0.0