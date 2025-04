Ninja Gaiden: Ragebound kommt im Sommer, kitzelt Retro-Reiz

Ninja Gaiden: Ragebound ist ein Liebesbrief an die Vergangenheit. Zwei Protagonisten für den doppelten Spaß? Seht hier ein Video!

Über Ninja Gaiden: Ragebound

Dass das Team Freude an der Entwicklung hat, sieht man bei jedem Pixel, jeder Animation und jeder Zwischensequenz des neuen 2D-Actionspiels. Es könnte also eine Überraschung sein, dass es nicht die Arbeit von Team Ninja ist, dem Studio, das am engsten mit der Serie verbunden ist, sondern eher der Franchise-Neuling The Game Kitchen. Das spanische Studio ist vor allem für seine Arbeit an Blasphemous bekannt, einer Reihe von Souls-ähnlichen Metroidvanias, die von Spaniens eigener andalusischer Kultur und Geschichte mit dem römischen Katholizismus beeinflusst sind. Es gibt einige oberflächliche visuelle Überschneidungen zwischen Ragebound und Blasphemous 2, aber wenn es um Ton und Gameplay geht, könnten sie nicht unterschiedlicher sein. Während Blasphemous 2 dunkel und feierlich ist, taucht das neue Ninja Gaiden in den Ursprung des Franchise als Produkt der 80er Jahre ein. Es ist laut und oft kitschig, aber auf liebenswerte Weise. Es ist auch viel schneller, mit einzelnen Stufen, die euch immer wieder aufs Neue herausfordern, sie schnellstmöglich abzuschließen, ohne groß getroffen zu werden.

Zu Beginn des Projekts war eines der Dinge, von denen das Team wusste, dass sie zwei Protagonisten einbeziehen wollten, von denen einer aus dem Black Spider Clan stammte. Das ist spannend, denn der Black Spider-Clan dient normalerweise als Antagonist der Ninja Gaiden-Serie. Ragebound spielt während der Ereignisse des NES-Spiels 1988. Nachdem der Serienprotagonist Ryu Hayabusa in die USA aufbricht, um den Tod seines Vaters zu rächen, steigen Dämonen in das friedliche Dorf herab und es liegt an dem Newcomer Kenji Mozu, seinen Clan zu retten. „Wir dachten, wenn wir die Serie zu ihren Wurzeln zurückbringen, wäre es dann nicht cool, einen der Black Spider Clans zu kontrollieren?“ sagt Jaumandreu. „Es ist wie wenn man ein Star Wars-Spiel machen kann und davon träumt, einen Empire-Charakter zu kontrollieren.“ Natürlich wird der ultimative Test des Spiels sein, wie die Fans es aufnehmen. „Wir hoffen wirklich, dass sie sich mit der Serie zu Hause fühlen, wenn die Spieler den Controller bekommen.“ Ninja Gaiden: Ragebound erscheint diesen Sommer auf PC, Nintendo Switch, PlayStation und Xbox.