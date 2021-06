Ninja Gaiden Master Collection ab sofort erhältlich

Koei Tecmo Europe und Entwickler Team NINJA veröffentlichten die Ninja Gaiden Master Collection digital für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox-One-Konsolen sowie Steam. Was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Die Ninja Gaiden Master Collection richtet richtet sich an alle Fans des Franchise – und die, die es werden wollen. Mit der Master Collection könnt ihr die Abenteuer des Super Ninja Ryu Hayabusa in den überarbeiteten 3-D-Versionen erleben. Angefangen vom Debüttitel Ninja Gaiden Sigma (2007) über die Fortsetzung Ninja Gaiden Sigma 2 (2009) bis hin zum Finale mit Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge (2012). Neben Ryu Hayabusa können vier weitere Charaktere gespielt werden: Ayane, Rachel, Momiji und Kasumi. Ihr könnt ein Tag Team aus euren Lieblingscharakteren zusammenstellen und den spielbaren Charakter in den Kämpfen nach Belieben wechseln. Zudem sind sämtliche zuvor veröffentlichten Spielmodi und DLC-Outfits für die einzelnen Titel sind in diesem einzelnen Set enthalten.

Als kleinen Vorgeschmack gibt’s hier den Launch-Trailer: