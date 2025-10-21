Ninja Gaiden 4: Launch-Trailer und unser Testurteil

Publisher Xbox Game Studios und die Entwickler Team NINJA und PlatinumGames haben den Launch-Trailer für Ninja Gaiden 4 veröffentlicht.

Über Ninja Gaiden 4

Das definitive Ninja-Hack-and-Slash-Franchise kehrt zurück! Begebt euch auf ein hochmodernes Abenteuer, bei dem Vermächtnis auf Innovation trifft, in dieser hocheplosiven Mischung aus Stil und wehrlosen Kämpfen. Ninja Gaiden 4 ist ab sofort für PC, PS5 und Xbox Series-Konsolen erhältlich, und zu unserem Testbericht geht es hier entlang. Seht euch den Trailer unten an.