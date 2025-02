Nier wird 15: Square Enix lädt zur Online-Feier ein

Nier feiert 2025 sein 15-jähriges Bestehen, und anlässlich des Geburtstags veranstaltet Square Enix einen speziellen Livestream.

Über Nier

Am kommenden 22. April wird es 15 Jahre her sein, dass das ursprüngliche Nier auf PS3 und Xbox 360 veröffentlicht wurde, ein Titel, der ziemlich gemischte Kritiken erhielt, aber dank seiner Fortsetzung Nier Automata und seines eigenen Remasters im Jahr 2021 (auch auf Nintendo Switch!) offensichtlich eine unglaublich beliebte Serie hervorgebracht hat, ganz zu schweigen von einem (jetzt nicht mehr existierenden) Handyspiel, Büchern und vielem mehr. Daher veranstaltet Square Enix im Rahmen der Feier seines Jubiläums am 19. April einen Livestream auf seinem offiziellen YouTube-Kanal, in dem es „die neuesten Informationen über Veranstaltungen und Merchandise, die zum Gedenken an das 15-jährige Jubiläum stattfinden sollen, zusammen mit Gesprächen von Entwicklern“ liefern wird. Anscheinend wird es während des Programms auch eine Mini-Live-Performance geben, die etwa zweieinhalb Stunden dauern wird.

Natürlich werden die Schöpferin Yoko Taro, der Serienproduzent Yosuke Saito und der Komponist Keiichi Okabe neben dem leitenden Spieledesigner Taura Takahisa und dem Synchronsprecher Hiroki Yasumoto von Grimoire Weiss/ Pod 042 ebenfalls dabei sein. So aufregend dieser Livestream auch klingt, so sollten wir vorbereitet sein, dass japanische Livestream-Events wie diese nicht immer große Neuigkeiten enthalten. Es ist jedoch das 15-jährige Jubiläum, und Saito hat das nächste Spiel der Serie sowie etwas Geheimnisvolleres in einem Interview zum Jahresende im Jahr 2024 erwähnt, so dass es durchaus möglich ist, dass so etwas angekündigt wird. Nier Automata wird nämlich tatsächlich schon acht Jahre alt, also wäre es irgendwie Zeit für ein weiteres Nier-Spiel. Im Moment müssen wir nur die Daumen gedrückt halten, dass etwas Neues zur Schau gestellt wird. Würdet ihr euch darauf freuen, wenn ein Spiel käme?