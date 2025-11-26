NieR: Automata ist nun für Nintendo Switch 2 spielbar

Nintendo und Square Enix gaben bekannt, dass die Switch-Version von NieR: Automata jetzt zu den abwärtskompatiblen Switch 2-Spielen gehört.

NieR: Automata auf Switch 2

Der Konzern hat die offizielle eShop-Produktseite für den Titel aktualisiert, um die Änderung von Ende November 2025 widerzuspiegeln. Dies gilt auch für die physischen Kopien des Spiels, das derzeit für 35,- Euro etwa bei Amazon für den Black Friday 2025 erhältlich ist. Square Enix hat sich nicht mit den genauen Änderungen und Problemen befasst, die in diesem neuen Patch auftraten. Das Update auf der Produktseite wird jetzt unmittelbar nach den Screenshots und Preisen angezeigt. In der ersten Zusammenfassung wurde festgestellt, dass es jetzt „unterstützt“ wird.

In den einzigen Patch-Hinweisen hieß es: „Zuvor identifizierte Probleme wurden mit einem Update behoben.“ Die Switch-Version von NieR: Automata, die jetzt auf Switch 2 spielbar ist, ist die End of YoRHa-Edition. Das bedeutet, dass wir das Basisspiel und den 3C3C1D119440927 DLC erhalten. Das fügt im Wesentlichen anspruchsvollere Kämpfe und Kosmetika hinzu. NieR: Automata ist auf Switch, PS4, Xbox One und PC verfügbar und ist über einen neuen Patch abwärtskompatibel mit dem Switch 2. Die Anime-Adaption wird übrigens auch auf Crunchyroll gestreamt.