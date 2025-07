Nice Day for Fishing Test: Endlich ein Angel-Mega-Game

Minigames! Wer liebt sie nicht? Entwickler FusionPlay und Team17 sind da ganz unserer Meinung und bringen mit Nice Day for Fishing ein vollständiges Angel-RPG heraus. Als zusätzlichen Anreiz hat das kleine Indiestudio mit den populären Parodie-YouTubern Viva La Dirt League kollaboriert, die unter anderem für die Epic NPC Man Videos verantwortlich sind. Und genau in dieser Welt spielt auch Nice Day for Fishing. Doch reicht ein humoristischer Ansatz und eine Angelspiel-Fan-Community, um ein gutes RPG zu machen? Wir haben es für euch getestet. Petri Heil!

Fishing for Compliments

Man kennt das ja. Monatelange Vorfreude auf ein tolles, neues Rollenspiel. Was wird einen wohl erwarten? Eine riesige Welt voller Geheimnisse. Epische Kämpfe. Eine mitreißende Geschichte. Geliebte Protagonist*innen und spannende Antagonist*innen. Vielleicht sogar ein kleiner NPC-Crush?

Endlich ist es soweit. Das Spiel ist da. Man gönnt sich ein verlängertes Wochenende mit dem Blockbuster. Stundenlang ist man tief versunken. Es kommt der Montag. Der Spielstand zeigt knapp über 25 Stunden an. Doch die Kapitelnummer lautet noch immer 1. Wie kann das sein? Zum Teil vermutlich wegen lächerlich umfangreicher Tutorials, durch die uns viele RPGs zwingen. Der wahre Grund ist aber ohne Zweifel ein anderer: süchtig machende Mini-Games.

(c) Team17

Von Gwent (The Witcher 3: The Wild Hunt), über Pazaak (erstmals in Knights of the Old Republic) bis hin zu Blitzball (Final Fantasy X) – bei Minigames ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und nicht zu selten sind diese kleinen Nebenbeschäftigungen in großen, epischen RPGs wahre Zeitfresser. Eine der verbreitetsten Gattungen an Minigames sind sicherlich Angel-Minispiele. Fans dieses Zeitvertreibs schätzen die entschleunigende Wirkung und die meditative Einfachheit des Gameplays als Ausgleich zu den manchmal überbordenden Aktivitäten und Systemen der Hauptstory. Auch wir sind bereits mehrmals in die Angel-Minigame-Falle getappt. Doch wisst ihr was? Wir bereuen nichts!

Der „Auserwählte“ Fischer?

Umso aufmerksamer wurden wir natürlich, als Team17 im Winter 2024 ein kleines, feines Rollenspiel namens Nice Day for Fishing ankündigte. Denn Entwickler FusionPlay hat verstanden, was längst überfällig war: Die Welt braucht ein vollständiges Angel-RPG. Um die Lockerheit unserer geliebten Minigames aber dennoch zu behalten, tat sich das kleine Studio mit dem populären Webvideoproduzenten Viva La Dirt League zusammen. Die neuseeländischen Contentcreatoren sind unter anderem für die Epic NPC Man Videos bekannt und treiben darin die Klischees des Fantasy-Genres und der Videospielbranche auf die Spitze.

(c) Team 17

In Nice Day for Fishing tauchen wir also in die Welt von Azerim ein. Azerim ist der Schauplatz für ein 2D Pixelart MMORPG, das von relativ eindimensionalen NPC-Charakteren bevölkert ist und üblicherweise von hunderten Spieler-Charakteren (hier genannt Abenteurer) heimgesucht und erkundet wird. Die Betonung liegt hier auf „üblicherweise“. Denn auf geheimnissevolle Weise verschwinden plötzlich alle Spieler-Abenteurer aus Azerim – und das gerade als der dunkle Lord Yz’halden erneut das Land heimsucht. So ein Unglück! In Anbetracht der Umstände muss also ein neuer Held die großen Fußabdrücke der verschwundenen Helden füllen und da Erzmagier Baradun viel zu beschäftigt mit seiner Forschung ist, bleibt die Rolle des Helden am Dorf-Fischer namens Baelin hängen.

Die weitere Story ist ganz bewusst gefüllt mit relativ generischen Fetch- und Sammel-Quests, die stets von amüsanten, frechen Dialogen begleitet werden. Soweit schon ganz unterhaltsam – wirklich interessant wird Nice Day for Fishing doch erst durch das… naja… das Fishing-System.

Net-roidvania?

Okay, okay. In Nice Day for Fishing verwenden wir eigentlich keine Netze sondern ausschließlich verschiedene Angelmodelle. Wir konnten dem Pun dennoch nicht widerstehen. Wie dem auch sei. Angeln stellt selbstverständlich den Großteil des Gameplays in Nice Day for Fishing dar. Was sicherlich ein simples Minigame sein hätte können, hat uns aber rasch als zunehmend komplexes, mitunter durchaus herausforderndes System überrascht.

Grundsätzlich funktioniert alles wie erwartet: Man wirft den Haken mit Köder aus. Bestimmte Fische brauchen bestimmte Köder und sobald ein Fisch angebissen hat, ziehen wir ihn an Land. Das An-Land-Ziehen der Fische ist keine simple Angelegenheit, sondern ein Schlagabtausch zwischen unserem Opfer und Baelin. Kleinere Fische sind noch einfach, später ist es essentiell die Parry-Timings der Fische gut zu kennen, Items zu benutzen und Statuseffekte zu heilen.

(c) Team17

Metroidvania-Aspekte zeigen sich ebenfalls mehr und mehr. So teilt uns das Spiel die verschiedenen Köder und längere Angelschnüre erst mit Fortschritt der Story zu. So werden erst nach und nach verschiedene Bereiche der Gewässer Azerims und deren Fische freigeschalten. Außerdem lernen wir Strömungen zu nutzen und ihnen später auch zu trotzen und erkunden so mit unserem Angelhaken nun auch Unterwasserhöhlen, vergessene Ruinen und ungeahnte Tiefen.