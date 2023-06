Next Generation: TicWatch Pro 5 vorgestellt

Mobvoi stellte die mit der TicWatch Pro 5 die mit Spannung erwartete neueste TicWatch-Generation vor. Was die neue Smartwatch zu bieten hat, erfahrt ihr hier.

Was hat die TicWatch Pro 5 zu bieten?

Die neue TicWatch ist die erste Uhr mit der neuen Snapdragon W5+ Gen 1 Wearable Platform, die zahlreiche Sensoren, genauere Gesundheitsalgorithmen und eine längere Akkulaufzeit unterstützt. Diese fortschrittlichen Funktionen machen die TicWatch Pro 5 zu einem tragbaren Gesundheits-Copiloten, der gesundheitsrelevante Daten sammelt, sie lokal oder über das Backend-LLM-Modell von Mobvoi analysiert und persönliche Gesundheitseinblicke und -hinweise liefert. Die TicWatch Pro 5 wird auch mit Wear OS von Google (Wear OS 3) eingeführt, damit Nutzer stilvoll in Verbindung bleiben können. Aus extrem robusten Materialien gefertigt und mit einer neuen drehbaren Krone für eine besonders einfache Navigation ist die Uhr die leistungsstärkste und langlebigste Smartwatch der TicWatch-Reihe.

“Es war uns eine Ehre, mit einigen der weltweit führenden Technologieunternehmen wie Google und Qualcomm zusammenzuarbeiten, um diese TicWatch der nächsten Generation zu entwickeln, die unsere hauseigenen KI-basierten Algorithmen integriert und einen neuen Standard für die Kategorie setzt”, so Robert Zhang, Vice President of Engineering bei Mobvoi. “Unser Team hat unzählige Stunden damit verbracht, diese Algorithmen zu perfektionieren, die hinter der kontinuierlichen 24/7-Herzfrequenzüberwachung, den Schlaf- und Fitness-Tracking-Funktionen und vielem mehr stehen, um den Nutzern eine nahtlose, angenehme Erfahrung zu bieten, egal ob sie zu Hause, im Fitnessstudio oder auf einer Wanderung sind. All dies bringt unsere Smartwatch näher an einen Gesundheits-Copiloten heran. Außerdem setzen wir ein firmeneigenes KI-Modell ein, um den Prozess der Inhaltserstellung (z. B. Text-to-Image) auf unserer Plattform zur Erstellung von Zifferblättern – TimeShow – zu steuern.”

Das Hauptgehäuse ist durch Aluminium in Luft- und Raumfahrtqualität und einen Metallrahmen in Chirurgiequalität extrem widerstandsfähig und fühlt sich leicht an, ist aber gleichzeitig äußerst resistent gegen Beschädigungen und Korrosion. Das helle und leicht ablesbare Display wird durch fingerabdruck- und splittersicheres Corning Gorilla Glass geschützt. Die TicWatch Pro 5 ist für den ständigen Gebrauch und Outdoor-Abenteuer geeignet. Sie wurde nach US-MIL-STD 810H und 5ATM wasserdicht getestet, sodass man mit ihr auch im offenen Wasser schwimmen kann.

Die Watch führt das unverwechselbare und gefeierte Erbe des Dual-Layer-Display-Designs fort, das für die TicWatch-Serie bekannt ist. Nutzer:innen werden schnell das neue Design der zweiten Display-Schicht (Ultra-Low-Power-Display) und die verbesserte Funktionalität des Essential Mode erkennen. Das Ultra-Low-Power-Display ermöglicht es, durch Drehen der Krone wichtige Messwerte über auswählbare Kacheln anzuzeigen, ohne die Uhr einzuschalten. Der verbesserte Essential Mode führt den Smart Essential Mode ein, mit dem die Uhr automatisch in den Ruhezustand übergeht, wenn sie keine Bewegung erkennt, z. B. wenn der Nutzer schläft oder sie nicht trägt. All dies ermöglicht dem Anwender eine proaktive und strategische Planung des Akkuverbrauchs und eine Verlängerung der Akkulaufzeit um bis zu 80 Stunden*. Mit einer schnellen 30-minütigen Aufladung kann die TicWatch Pro 5 eine Akkuladung von 65 Prozent* erreichen, so dass alle Workouts, Verabredungen und Tagesausflüge begleitet werden.