News zu Dynasty Warriors: Origins-DLC und ein Remaster werden entwickelt

Ein Dynasty Warriors-Remaster und wichtige herunterladbare Inhalte für Dynasty Warriors: Origins befinden sich in der Entwicklung.

Mehr Dynasty Warriors, bitte!

Dies gaben Publisher Koei Tecmo und Entwickler Omega Force bekannt. Der neue Inhalt wurde in einem Trailer zum 25-jährigen Jubiläum von Dynasty Warriors angekündigt, der auf der ChinaJoy 2025 Premiere hatte. Die Ankündigung des remasterten Titels beginnt mit dem Text Dynasty Warriors 9, bevor die Nummer runterzählt und dann „Dynasty Warriors?“ angezeigt wird, was darauf hindeutet, dass das remasterte Spiel von einem Haupteintrag und keinem Spin-off sein wird. Noch ist nicht bekannt, welcher Serienteil für den Remaster ausgewählt wurde. Der Trailer zählte in Anspielung auf die Vergangenheit der Serie die Haupttitel rückwärts durch, was darauf hindeutet, dass die Neuauflage aus der Zeit vor Dynasty Warriors 8 oder 9 stammen könnte.

Besonders unter Fans gelten Dynasty Warriors 3, 4 und 5 als beliebte Kandidaten für ein Remaster. Offizielle Angaben zu Plattformen oder Release-Termin stehen ebenfalls noch aus. Zusätzlich zum Remaster arbeitet Koei Tecmo an einer „großen“ Erweiterung für Dynasty Warriors: Origins, die voraussichtlich die Story des neuen Protagonisten Ziluan nach den Ereignissen der Schlacht von Chi Bi fortführen wird. Details zu Umfang oder Veröffentlichungsdatum des DLCs wurden noch nicht genannt. Weitere Details zu den wichtigsten herunterladbaren Inhalten für Dynasty Warriors Origins wurden nicht bekannt gegeben. Seht die Ankündigung gleich hier selbst: