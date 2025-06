Neverwinter Nights 2 kehrt zurück: Aspyr bringt die Enhanced Edition

Während der PC Gaming Show stellte Aspyr die Enhanced Edition von Neverwinter Nights 2 vor, den D&D-Klassiker aus dem Jahre 2006.

Das D&D-Urgestein Neverwinter Nights 2

Nach der Veröffentlichung der erweiterten Veröffentlichung des Originalspiels im Jahr 2019 wird die neue Version der Fortsetzung für mehrere Konsolen, einschließlich der Nintendo Switch, am 15. Juli 2025 für 29,99 Euro veröffentlicht. Es wird mit einer „Vielzahl von Gameplay-Verbesserungen“, verbesserten Texturen, voller Controller-Unterstützung, allen drei Erweiterungen und „mehr“ ausgestattet sein. Hinterlasst eure Spuren in den Vergessenen Reichen mit über 100 Stunden immersivem Storytelling und Gameplay in vier einzigartigen Kampagnen. Zu den Kernverbesserungen gehören:

Erlebt die komplette Saga mit allen Erweiterungen: Reist durch das verfluchte Schattenreich in Mask of the Betrayer als Scherbenträger, der gegen einen unstillbaren spirituellen Hunger kämpft. Führt eure Schiffswrack-Crew durch einen feindlichen Dschungel in Storm of Zehir und deckt eine Verschwörung auf, die ganz Faerûn bedroht. Und taucht in den tückischen Unterleib von Mysteries of Westgate ein, wo Geheimnisse und Gefahren an jeder Ecke lauern.

Steam Workshop-Support: Taucht mit vollständiger Steam Workshop-Integration in eine Welt der von der Community erstellten Inhalte ein. Entdeckt und ladet neue Abenteuer, Module und mehr herunter, um euer Neverwinter Nights 2 -Erlebnis zu erweitern.

-Erlebnis zu erweitern. Zum ersten Mal auf Konsolen mit neuen Steuerelementen: Erlebt Neverwinter Nights 2 zum ersten Mal auf Konsolen! Genießt dabei maßgeschneiderte Steuerung mit voller Controller-Unterstützung sowie der Option für klassisches Maus- und Tastatur-Gameplay.

Vorbestellungen sind ab sofort mit einem Rabatt von 10 % bis zum 16. Juli 2025 zu tätigen. Die Enhanced Edition von NWN 2 wird anscheinend eine Dateigröße von 27,6 GB haben. Am selben Tag wird auch ein neues Bundle veröffentlicht, das die erste und zweite Enhanced Edition kombiniert. Wäre das etwas für euch?