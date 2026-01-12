Neujahrsgewinnspiel: Wir verlosen ein fettes Genesis Gaming Paket

Neues Jahr neues Gaming-Setup – in Kooperation mit dem Hardware-Spezialisten verlosen wir ein fettes Genesis Gaming-Paket mit allem was dazugehört. Mitmachen, lohnt sich!

Boron 500 XXL Mauspad: Die Basis für deinen Erfolg. Die riesige Oberfläche bietet genug Platz für Tastatur und Maus, während die optimierte Gewebestruktur für perfekte Gleiteigenschaften sorgt. Die integrierte RGB-Beleuchtung setzt zudem optische Akzente.

Mangan 400 Wireless Gamepad: Für maximale Flexibilität bei Sport- oder Actionspielen. Das ergonomische Design und die präzisen Analogsticks sorgen für volle Kontrolle, egal ob am PC oder an der Konsole.

Thor 404 TKL Gaming-Tastatur: Das Herzstück deines Setups. Diese mechanische Tastatur im kompakten TKL-Format spart Platz auf dem Schreibtisch und bietet dank hochwertiger Switches eine extrem niedrige Latenz und maximale Langlebigkeit.

Dieses exklusive Genesis-Paket bietet dir alles, was du für ein professionelles Gaming-Erlebnis und hochwertiges Streaming benötigst. Von reaktionsschnellen Eingabegeräten bis hin zum Studio-Reifen Audio-Equipment – dieses Set ist perfekt aufeinander abgestimmt, um deine Performance auf das nächste Level zu heben.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 26.1.2026 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, Teilnehmer:innen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!