Pokémon feiert 25 Jahre Geburtstag und zur Feier gibt es Neuigkeiten zu New Pokémon Snap.

Der neuer Trailer einhüllt ein wenig Hintergrundgeschichte sowie neue Spielmechaniken und zeigt aktuelles Gameplay. In New Pokémon Snap werden wir dazu eingeladen, die malerischen Inseln der Lentil-Region zu erkunden. Die unberührte Natur dieser Gegend hat von dichten Dschungeln bis hin zu weitläufigen Wüsten alles zu bieten. Zahlreiche Pokémon, die nur darauf warten, entdeckt zu werden, sind hier heimisch. Als angehender FotografIn begeben wir uns in New Pokémon Snap auf eine Expedition, um die wilden Pokémon zu fotografieren, die in Lentil ihrem Alltag nachgehen.