Neues The Chant Gameplay-Video stellt die Features vor

Prime Matter und Brass Token veröffentlichen ein neues The Chant Gameplay-Video, das euch die Features im kosmischen Horror-Game erklärt.

The Chant spielt auf einer abgelegenen spirituellen Insel und konfrontiert euch mit einer Vielzahl kosmischer Schrecken, nachdem ein Gruppenritual schrecklich schief gelaufen ist und ein Tor in eine Dimension kosmischen Schreckens geöffnet hat. Diese spirituelle Reise entwickelt sich bereits zu einem Albtraum. Was werdet ihr wählen: Kampf oder Flucht?