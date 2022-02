Neues Studio Rebel Wolves von CD Projekt Red-Mitarbeitern gegründet

Der ehemalige The Witcher 3-Direktor und CD-Projekt-Manager Konrad Tomaszkiewicz hat ein neues Studio namens Rebel Wolves gegründet. Lest hier mehr!

Über Rebel Wolves

Das Besondere daran: Dieses neue Studio setzt sich aus ehemaligen The Witcher 3-, Cyberpunk 2077- und Shadow Warrior 2-Entwicklern zusammen. Zu diesen Leuten gehören The Witcher-Design Director Daniel Sadowski, Witcher 3- und Cyberpunk 2077-Erzähldirektor Jakub Szamalek, Witcher Series-Art Director Bartlomiej Gawel, CFO Michal Boyrka, Studioleiter Robert Muzynowski und Witcher 3– und Shadow Warrior 2-Animationsdirektor Tamara Zawada. Das Team arbeitet derzeit an einer neuen AAA, storybasierten RPG-Saga für PCs und Konsolen der nächsten Generation. Laut Tomaszkiewicz möchte das Team “das Gefühl eines Pen & Paper-Rollenspiels nachbilden”, in der Optionen grenzenlos erscheinen, die Welt auf Ihre Entscheidungen reagiert und wo “jede Entscheidung wichtig ist”.

Weitere Informationen über den Titel oder wie weit er bereits in der Entwicklung ist, wurden nicht geteilt. Das Team beschloss, ein eigenes Studio zu gründen und es zu seinen eigenen Bedingungen zu betreiben – das Team steht immer an erster Stelle. Das klingt ein wenig nach der Entstehungsgeschichte von uns Beyond Pixels – auch wir mussten erst einmal horrende Bedingungen mitmachen, bevor wir als Team uns selbst auf die eigenen Beine gestellt haben. Ob die Ansage des Studios nun eine süffisante Anspielung auf die ehemaligen Bedingungen bei CD Projekt Red ist oder ob es einfach nur eine 08/15-Aussage eines neuen Teams ist, bleibt abzuwarten. Wir dürfen jedenfalls gespannt sein, was Rebel Wolves auf die Beine stellen wird!

Die offizielle Ankündigung

“Glückliche Menschen machen großartige Spiele – Spiele, die Spieler:innen wollen und verdienen. Ja, so einfach ist das. Wir sind Branchenveteranen, aber wir sind hungrig nach mehr. Wir wollen erstaunliche virtuelle Welten schaffen, die bis zum Rand mit kraftvollen Emotionen und einzigartigen Erlebnissen gefüllt sind. Vor allem wollen wir unsere grenzenlose Leidenschaft für Videospiele teilen. Wir wissen, was Spieler:innen lieben, weil wir selbst dazu gehören. Für uns alle hier bei Rebel Wolves waren Videospiele immer etwas, zu dem wir uns bestimmt fühlten – etwas, das in unserer DNA verwurzelt ist. Persönlich könnte ich nicht glücklicher sein, mich mit Freunden zusammengetan zu haben, die diese Leidenschaft teilen.

Wir entwickeln ein Videospiel, das wir so entwickeln möchten, wie Spiele gemacht werden sollten. Wir wollen das RPG-Genre weiterentwickeln, indem wir fesselnde Geschichten schaffen und tiefe Emotionen wecken, während wir gleichzeitig als engmaschiges Team arbeiten, das durch ein gemeinsames Ziel und Ehrgeiz vereint ist. Zusammen stellen wir uns Rebel Wolves als einen Ort vor, an dem erfahrene Spieleentwickler ihre Leidenschaft wiederbeleben können, wo sie sich auf ihr Handwerk konzentrieren und ihre Liebe in einen erstaunlichen, ehrgeizigen Titel gießen können. Wir wollen klein und agil bleiben – ein Ort, an dem Menschen einander kennen und sich umeinander kümmern.“