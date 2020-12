Neues Quizduell erreicht einen Meilenstein

Wer schon einmal Quizduell gespielt hat, weiß, worum es in Neues Quizduell gibt. Mehr über den Nachfolger lest ihr hier!

Über Neues Quizduell

Das Jahr des Lockdowns 2020 bedeutet nicht nur schlechte Nachrichten. MAG Interactive freut sich über den Erfolg im ersten Jahr des Launches von Neues Quizduell, dem Nachfolger des klassischen Trivia-Titels für mobile Geräte – hier geht es zur Website. Mit über fünf Millionen Downloads erreichte Neues Quizduell bereits Ende 2020 einen Meilenstein. Seit 2012 zog Quizduell über 100 Millionen Spieler mit cleveren Fragen und spannenden Duellen an. Im Frühjahr dieses Jahres folgte nun die Veröffentlichung des Nachfolgers.

Neues Quizduell kombiniert das bewährte Quizkonzept mit Neuerungen, die unter anderem einen neuen Spielmodus und mehr Möglichkeiten zur Gestaltung des eigenen Avatars enthalten. Dieses Jahr war bekanntlich kein leichtes – insbesondere die Herausforderung der Coronapandemie und die zahlreichen Unklarheiten und Desinformationen, die vor allem zu Beginn kursierten, gaben MAG Interactive eine spannende Idee.

Neue Inhalte für das Game

Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Gesundheit hat das Unternehmen für ihre SpielerInnen ein Spezialquiz entwickelt, das Antworten auf oft gestellten Fragen gibt und inzwischen von über 900.000 SpielerInnen gespielt wurde. Neben dem Corona-Quiz gab es auch ein Spezialquiz zum 30-jährigen Jubiläum der deutschen Einheit und viele andere Spezialquizze mit Themen wie Dichter und Denker, Retrogaming oder Helden der Kindheit!

„2020 war ein großartiges Jahr für Neues Quizduell. Wir haben so einige Milestones erreicht, unter anderem knackten wir die 5 Millionen Downloads. Wir sind zudem auch sehr stolz darauf, unseren Spielerinnen und Spielern mittels eines Spezialquizzes mehr über COVID-19 beigebracht und die Einnahmen an die Stiftung der WHO gespendet zu haben, die sich dem Kampf gegen Corona widmet. Wir sind unserem Ziel, Neues Quizduell zum besten Trivia-Titel zu entwickeln, noch einen Schritt näher“, so Daniel Hasselberg, CEO von MAG Interactive.