Neues Playdate Update-Showcase von Panic erscheint am 6.11.

Panic ist bereit, einige neue Spiele für sein entzückendes Playdate zu zeigen. Der Stream wird ein Update für einige kommende Spiele geben.

Mehr zum Playdate Update

Die Updates werden Vorschauen für das System sowie Highlights dieses Jahres enthalten, die im Playdate-Katalog-Herbstverkauf enthalten sind, der bis zum 13. November läuft. Einer der Artikel, die im Angebot sind, ist die Playdate Season 2, eine Reihe von wöchentlichen Drops von netten Spielen, darunter Fulcrum Defender (von Into The Breach-Entwickler Subset Games), Puzzle-Plattformer Taria & Como und Roguelike CatchaDiablos. Der wunderbar seltsame Kabel-TV-Simulator Blippo+ ist ebenfalls Teil von Staffel 2.

Panic stellte fest, dass Staffel 2 mehr als 15.000 Einheiten verkauft hat, was die Erwartungen des Unternehmens übertraf. Es bleibt zu hoffen, dass Panic Staffel 3 während des Showcases ankündigt. Weiters sagte Panic, dass das Playdate auf Lager ist und für die Feiertage gekauft werden kann. Jeder in den USA, der die 229-Dollar-Konsole vor dem 30. November bekommt, erhält kostenlosen Versand, während auf Zollgebühren verzichtet wird – die winzige gelbe Konsole sollte auch rechtzeitig zu Weihnachten eintreffen. Schön für die USA!