Kürzlich wurde von Square Enix neues Nier Replicant ver1.2244487139… Gameplay veröffentlicht. Das JRPG, welches den Vorgänger des erfolgreichen Nier: Automata von 2017 darstellt, soll noch in der ersten Hälfte 2021 erscheinen. Ob das dann auch so eintritt, steht aktuell noch in den Pandemie-Sternen.

Der Trailer, welcher Spielszenen aus einem fernöstlich angehauchten Tempel zeigt, verspricht aber schon einmal einen guten aktuellen Zustand des Spiels von Toylogic. Im unten verlinkten, gut 10 Minütigen Video bekommen wir tiefgreifende Einblicke, was uns in der neu aufgelegten Variante von Nier Replicant ver1.2244487139… erwartet (der Erstrelease war ja schon im Jahr 2010).

Jump-Passagen welchseln sich mit Hack & Slay-Abschnitten ab. Als Kontrast dazu bekommen wir durch ruhige Minuten in denen nur Text eingeblendet und (ins Englische übersetzt) gesprochen wird, auch ein wenig von der Story/Lore mit. Untermalt werden die Einblicke durch die wunderbar aufbereitete Musik. Diese war ja schon im Original eine richtige Wucht. Grafisch befinden wir uns mit dem neuen Release auf dem Stand von Nier: Automata 2017, was aber eingefleischten JRPG-Fans wohl nicht so schwer im Magen liegen dürfte.