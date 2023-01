Neues Metroidvania: Kickstarter-Spiel Afterimage erscheint im April 2023

Das kommende Metroidvania Afterimage kommt auf alle Plattformen und hat endlich ein Veröffentlichungsdatum: 25. April 2023.

Mehr zu Afterimage

Das handgezeichnete Kickstarter-Spiel – das zu Beginn der Kampagne im März 2022 über 93.000 Dollar von 2573 Unterstützern sicherte – wird voraussichtlich noch in diesem Jahr auf PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch erscheinen. “Als kleine Indie-Gruppe ist Afterimage ein großer Schritt für uns: Zum ersten Mal haben wir ein Spiel mit vollständiger mehrsprachiger Unterstützung einschließlich Voiceover und auf jeder wichtigen Plattform entwickelt”, erklärt das Team in seinem neuesten Kickstarter-Update.” Aus diesem Grund habe der Mangel an Erfahrung außerhalb der Spieleproduktion unweigerlich auch die Entwicklungszeit verlängert.

Aber am Ende hat es gut geklappt. Mit Hilfe des Herausgebers Modus Games und auch der unermüdlichen Arbeit aller unserer Kollegen steht das Team kurz vor der Fertigstellung: Das endgültige Afterimage, das erscheint, wird vollständig sein und die ursprünglichen Erwartungen des Teams noch übertreffen. Inhaltlich umfasst dies etwa 30-40 Stunden Inhalt, gefüllt mit über 20 verschiedenen Bereichen, über 40 im Studio aufgenommenen Original-Soundtracks, sechs Klassen von Hauptwaffen, vier Klassen von Sekundärwaffen, über 200 [Stück] Ausrüstung und über 180 Feinden, darunter 30 herausfordernde Bosskämpfe! Seht euch das Spiel in Action an: