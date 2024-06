Neues Dragon Age heißt nun The Veilguard und Gameplay-Reveal am 11.6.2024

BioWare veröffentlicht einen Blogbeitrag, in dem Gary McKay, General Manager von BioWare Studio und Executive Producer von Dragon Age, einige neue Informationen zum nächsten Dragon Age-Spiel mitteilt, unter anderem, dass es fortan einen neuen Namen trägt – Dragon Age: The Veilguard.

In dem Blog verrät Gary den neuen Titel und liefert Informationen und Hintergründe zur Entscheidung, den Namen zu ändern. Den vollständigen Blogbeitrag gibt es hier zu lesen und einen Auszug direkt hier:

„Jeder der sieben einzigartigen Charaktere, aus denen sich die Gefährt:innen zusammensetzen, hat eine tiefgründige und fesselnde Geschichte, in der die Entscheidungen, die Spieler:innen treffen, ihre Beziehungen zu ihnen – und auch ihr Leben – beeinflussen werden. Spielende werden dieses Team unvergesslicher Held:innen vereinen und sich gemeinsam einer schrecklichen neuen Bedrohung stellen. Natürlich spielt der Dread Wolf immer noch eine wichtige Rolle in dieser Geschichte, aber Spieler:innen und ihre Gefährt:innen – nicht ihre Feinde – sind das Herzstück dieser neuen Erfahrung.

Um zu zeigen, worum es in diesem Spiel geht, haben wir den Namen geändert, denn der ursprüngliche Titel verdeutlichte nicht, wie sehr uns unsere neuen Held:innen und ihre Geschichten am Herzen liegen und wie Spielende sie zusammenbringen müssen, um ganz Thedas zu retten.“

Außerdem hat das Team von BioWare, wie am Dragon Age-Tag im letzten Jahr versprochen, den Termin für die offizielle Gameplay-Präsentation von Dragon Age: The Veilguard festgelegt. Am 11. Juni um 17:00 Uhr werden sie auf dem Dragon Age-YouTube-Kanal 15 Minuten Gameplay aus den ersten Momenten des Spiels zeigen.