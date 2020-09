Neues Call of Duty: Black Ops Cold War Gameplay

Während des PlayStation 5 Showcase Events zeigte Sony neues PlayStation 5 Gameplay zu Call of Duty: Black Ops Cold War.

Die gezeigte Gameplay-Sequenz ist Teil der ersten Story Mission namens „Nowhere Left to Run“. Durch die Next-Gen-Power sehen Explosionen und Takedowns noch gewaltiger aus. Ihr wollt selbst Hand anlegen? Eine Multiplayer-Alpha kann von Freitag 18.9 bis Sonnatg 20.9 exklusiv auf PlayStation 4 getestet werden. Call of Duty: Black Ops Cold War erscheint am 13.November für PlayStation 4, Xbox One und PC. Die PlayStation 5 und Xbox Series X Versionen kommen etwas später dieses Jahr. Mehr Informationen findet ihr auf der offiziellen Website.