Neues Alice: Down the Rabbit Hole (PSVR) kommt am 24. April 2020

Down the Rabbit Hole von Cortopia Studios für PSVR kommt Ende April in den Handel. Dies ließ das Team hinter dem Spiel verlautbaren – mehr Infos und Trailer gibt’s hier!

Mehr über Down the Rabbit Hole

Es geht ab in den Kaninchenbau: Auf der offiziellen Website des Spiels schlüpft ihr in die Haut von Alice und erforscht das Wunderland wie noch niemals zuvor. Es soll darum gehen, alles Mögliche zu erforschen, und an allem zu drehen, hinzugreifen und hinzulaufen (wie auch in diesem PSVR-Titel hier). Bekannte Charaktere und Umgebungen werden höchstwahrscheinlich im Spiel vorhanden sein – ein Genuss für Fans. Der Publisher des Spiels, Perp Games, ist sehr stolz darauf, dass es mehrere Enden geben wird. Nicht nur das, auch wichtige Entscheidungen und versteckte Geheimnisse sollen das Spielen dieses Titels so richtig spaßig machen.

Natürlich ist die Geschichte rund um Alice im Wunderland nicht neu, neben diversen Titeln wie etwa auf der PS3 wird es spannend zu sehen, wie Cortopia Studios den Klassiker neu in Szene setzen wollen. Der Fokus auf PSVR ist dabei besonders hervorzuheben – da werden die Umgebungen und auch der Soundtrack so richtig in den Vordergrund gestellt. Was das Game allerdings wirklich vermag, werden wir erst nach einem Test beurteilen können. Apropos Audio: Einen Release-Trailer gibt es ebenfalls, den wir euch an dieser Stelle nicht vorenthalten möchten. Was haltet ihr von dieser Neuinterpretation?