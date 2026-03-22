Neues Abenteuer für die Hosentasche: DIGIMON UP erscheint 2026

Macht euch bereit für ein Abenteuer, das die Grenzen zwischen Realität und digitaler Welt verschwimmen lässt. Mit DIGIMON UP erscheint 2026 ein Mobile-Game, das nicht nur eure Freizeit, sondern euren gesamten Alltag begleiten wird. Die Macher versprechen eine Spielerfahrung, die so nah an eurem Leben ist wie nie zuvor – ihr könnt euch auf eine Reise freuen, die sich eurem Rhythmus perfekt anpasst.

Der Weg zur ultimativen Mega-Digivolution

Vergesst alles, was ihr bisher über einfache Monster-Zucht wusstet. In DIGIMON UP ist jede:r Begleiter:in ein echtes Unikat. Ihr dürft eure Partner:innen füttern, trainieren und ihre verborgenen Kräfte entfesseln, um sie auf das legendäre Mega-Level zu bringen. Es liegt ganz in eurer Hand: Ihr könnt durch gezieltes Training entscheiden, wie stark eure digitalen Gefährt:innen in den epischen Kämpfen wirklich werden. Werdet ihr das Zeug dazu haben, euch den Sieg zu sichern?

Nostalgie trifft Next-Gen: Karten, Digivices und mehr

Ihr dürft euch auf ein Feature-Feuerwerk freuen, das alte Hasen und neue Spieler:innen gleichermaßen begeistern wird. Das Spiel bringt beliebte Klassiker wie die Digimon-Karten und die ikonischen Digivices direkt auf euer Smartphone. Das kostenlose Rollenspiel wird 2026 im App Store und bei Google Play einschlagen.