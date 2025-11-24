Neuer Trailer zu My Hero Academia: All’s Justice wurde veröffentlicht

Der Verlag Bandai Namco und der Entwickler Byking haben einen neuen Trailer zu My Hero Academia: All’s Justice mit dem Titel „We Are Here“ veröffentlicht.

Über My Hero Academia: All’s Justice

Prügelt euch durch den letzten Handlungsbogen von My Hero Academia und triumphiert über eure Feinde in spektakulären 3v3-Schlächten! Dabei folgt ihr Deku und den Reisen anderer Charaktere im letzten Krieg zwischen Helden und Schurken und erlebt den weltbewegenden, klimatischen Kampf zwischen One For All und All For One in My Hero Academia: All’s Justice hautnah mit!

My Hero Academia: All’s Justice ist das neue 3D-Arena-Kampfspiel, in dem eure Lieblingscharaktere aus dem My Hero Academia-Franchise in ihren neuesten und mächtigsten Formen erscheinen, die in einem raffinierten Kampfsystem eingerahmt sind. Taucht außerdem in eine Vielzahl von Spielmodi ein, einschließlich der ursprünglichen Szenario-basierten Team-Up-Mission, bei der ihr das Heldenleben als U.A. erleben werdet.