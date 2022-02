Neuer Trailer zu Horizon Forbidden West veröffentlicht

Am 18. Februar startet Horizon Forbidden West. Was läge näher, als die Vorfreude auf ein Wiedersehen mit Aloy mit einem Trailer zu befeuern?

Mehr zu Horizon Forbidden West

Sony hat vor seiner Veröffentlichung am 18. Februar nächste Woche einen Kinotrailer für Horizon Forbidden West herausgebracht. Darin erinnert sich Aloy an ihren einstigen Mentor Rost, während sie neuen und gefährlichen Bedrohungen ausgesetzt ist, denen wir im Spiel begegnen werden. Und um uns auf den Starttag vorzubereiten, hat Sony angekündigt, dass alle, die das Spiel digital vorbestellt haben, es ab heute auf PS4 und PS5 herunterladen zu können. In Horizon Forbidden West – dem direkten Nachfolger zu Horizon Zero Dawn – stirbt die Welt, die Natur wird von einer mysteriösen neuen Bedrohung vergiftet und erwürgt. Um den Verfall zu verlangsamen, muss Aloy nach Westen in ein Land reisen, um die Quelle der Pest aufzuspüren und der Roten Plage Einhalt zu setzen. Die Karte erstreckt sich von Utah in den USA bis zum Pazifischen Ozean an der Westküste.

Die Karte ist diesmal etwas größer, und es werden Dutzende neuer Maschinen zu finden sein. Ih werdet auch mit neuen Stämmen in Kontakt kommen, von denen einige friedlich sind. Aber einige sind es nicht, wie die Plünderer, die Wissen darüber entdeckt haben, wie man die Maschinen manipuliert, um sie als Kriegsbestien zu verwenden. Zusammen mit dem Trailer teilte Sony weiters auch zusätzliche Neuigkeiten mit: Seit dem 28. November 2021 hat Horizon Zero Dawn weltweit mehr als 20 Millionen Einheiten auf PS4 und PC zusammen verkauft, und die Gemeinschaft hat mehr als 1 Milliarde Stunden im Spiel verbracht. Das sind ziemlich viele Kopien und eine enorme Spielzeit. Kein Wunder, dass der Titel so eine Fortsetzung bekommt – hier der Trailer für euch: