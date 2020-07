Neuer Trailer von Little Witch in the Woods veröffentlicht

Das Team hinter Little Witch in the Woods, Sunny Side Up, hat einen neuen Trailer zum Spiel veröffentlicht. Seht ihn gleich hier!

Über Little Witch in the Woods

Der offizielle Releasetermin wurde für Herbst 2020 festgelegt. Erscheinen wird das Spiel wohl für PC und Mac via Steam, wobei danach Konsolenableger für Nintendo Switch und PS4 ebenfalls im Raum stehen. Das erste Feedback von der Community ist bereits eingegangen und äußerst positiv – kein Wunder, wenn man bedenkt, wie viel Liebe zum Detail hier drin steckt!

Die sogenannte Witch-Life-Simulation lässt euch in die Haupt der jungen Ally schlüpfen. Sie möchte die Hexenschule abschließen und beginnt daher, als Lehrling zu arbeiten. Dabei entdeckt sie ein kleines Dorf mit nur wenigen EinwohnerInnen. Gegner dürfen in Little Witch in the Woods genauso wenig fehlen wie etwa das Fischen! Viel ist noch nicht über den Titel bekannt, aber eines steht jetzt schon fest – der Pixel-Look schafft es mühelos in mein Herz. Was haltet ihr von diesem Game?