Neuer Trailer für Dragon Quest I & II HD-2D Remake, kommt demnächst

Dragon Quest I & II HD-2D Remake kommt im nächsten Monat, nun bringt Square Enix einen umfangreichen Gameplay-Übersichts-Trailer.

Über Dragon Quest I & II HD-2D Remake

In sieben Minuten können wir in den „atemberaubenden neuen Versionen“ dieser Klassiker einen besseren Blick auf die Erkundung, den Kampf, die Partyaufstellung und mehr des Spiels werfen. Es folgt die Ankündigung des Entwicklungsteams, dass das Spiel letzte Woche den Goldstatus erreicht hat. Damit steht dem Spiel auf so gut wie allen aktuellen Plattformen nichts mehr im Wege!

Gut zu wissen: Es ist derzeit kein Upgrade-Pfad für Switch-User geplant, daher müssen wir Dragon Quest I & II HD-2D Remake auf der Switch 2 kaufen, wenn wir diese bestimmte Version des Spiels spielen wollen. Und falls ihr es verpasst haben solltet, Dragon Quest III HD-2D Remake für Switch hat kürzlich auch einen Switch 2-Performance-Patch erhalten. Nintendo-Fans freuen sich!