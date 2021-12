Neuer Tiny Tina’s Wonderland Trailer bei den The Game Awards 2021 veröffentlicht

Bei The Game Awards 2021 enthüllten 2K und Gearbox Software brandneue Einblicke in Tiny Tina’s Wonderlands. Aus dem All-Star-Cast waren Will Arnett (der Dragon Lord) und Ashly Burch (Tiny Tina) auf der Bühne, die den Trailer mit Anspielungen auf die epischen Charaktere angekündigt haben, denen sie im Spiel die englischen Stimmen leihen.

Der heutige Trailer bietet einen Vorab-Einblick in die Story von Tiny Tina’s Wonderlands, in dem die absolut unberechenbare Tiny Tina die Spieler*innen durch ein ‘Bunkers & Badasses’-Tabletop-Rollenspielabenteuer führt. Als Schicksalsbringer haben die Spieler:innen den Verlauf der Geschichte in der Hand. Beim Versuch, den tyrannischen Dragon Lord und seine Skelettarmee aufzuhalten, können sie ein fantastisches Land voller absonderlicher Monster und Verliese voller Beute erkunden.

Außerdem erhielten die Fans einen Einblick in die unvergesslichen Charaktere, die als Begleiter in diesem Spiel dabei sind, darunter der eigenwillige Captain Valentine und der regelversessene Roboter Frette. Neue Details zu wichtigen Charakteren gibt es jetzt im Spielleitfaden zu Tiny Tina’s Wonderlands, darunter: