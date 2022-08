Neuer The Chant Trailer macht Lust auf mehr

Prime Matter und Brass Token veröffentlichen einen neuen The Chant Trailer, der die dunklen Seiten des Kultismus und einen Einblick in den einzigartigen spirituellen Nahkampf vorstellt – einem kosmischen 3rd-Person-Singleplayer-Horror-Action-Adventure, das am 3. November für Xbox Series X/S, PS5 und PC erscheint.

The Chant spielt auf einer abgelegenen spirituellen Insel und konfrontiert euch mit einer Vielzahl kosmischer Schrecken, nachdem ein Gruppenritual schrecklich schief gelaufen ist und ein Tor in eine Dimension kosmischen Schreckens geöffnet hat. Diese spirituelle Reise entwickelt sich bereits zu einem Albtraum. Was werdet ihr wählen: Kampf oder Flucht?