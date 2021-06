Neuer Shang-Chi and the Legend of the ten Rings Trailer veröffentlicht

Gute Nachrichten für die Fans des Marvel Cinematic Universe – Marvel veröffentlichte einen neuen Shang-Chi and the Legend of the ten Rings Trailer, der uns weitere Einblicke in den Kinoblockbuster des Herbsts ermöglicht. Worum geht’s? Als er in die Machenschaften der mysteriösen Organisation „Zehn Ringe“ verwickelt wird, ist Shang-Chi (Simu Liu) gezwungen, sich seiner Vergangenheit zu stellen, die er hinter sich gelassen zu haben glaubte. An der Seite des ersten asiatischen Marvel-Superhelden und Kung-Fu-Meister ist in dem 25. Blockbuster aus dem Marvel Cinematic Universe ein internationaler, starbesetzter Cast zu sehen, der die Zuschauerinnen und Zuschauer in ein packendes und zugleich mysteriöses Kinoereignis führt.