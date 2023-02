Neuer Scars Above Gameplay-Trailer macht Lust auf das Release

Mad Head Games und Prime Matter haben einen neuen Scars Above Gameplay-Trailer veröffentlicht, der euch einen Überblick über die Schlüsselelemente von Scars Above serviert. Der neue Trailer zeigt aktuelles Gameplay-Material und gibt den Spielern einen Einblick in viele der Kernelemente des Spiels – Erkundung, Kampf und Forschung – während Kate sich durch eine surreale und gefährliche Welt kämpft. Viel Spaß damit!

Worum geht’s?

Ein kolossales und rätselhaftes außerirdisches Gebilde taucht in der Erdumlaufbahn auf und versetzt die ganze Welt in Erstaunen; die Menschheit nennt es das “Metaeder”. Das Sentient Contact Assessment and Response-Team (SCAR) – bestehend aus Wissenschaftlern und Ingenieuren – wird entsandt, um den Vorfall zu untersuchen. Die Dinge verlaufen nicht wie geplant, und das Metaeder schleppt das Team quer durch den Weltraum auf eine mysteriöse extrasolare Ebene. Hier wacht die Protagonistin Kate allein in einer fremden und feindlichen Welt auf. Entschlossen, zu überleben, macht sie sich auf die Suche nach ihrer Crew und dem Geheimnis hinter den Geschehnissen zu entschlüsseln.

Scars Above erscheint am 28. Februar 2023 für PC und Konsolen.